Panelvan minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ferhat Ö. idaresindeki 34 TD 7243 plakalı motosiklet ile yolun karşı şeridine dönüş yapmak isteyen Ferhat Taş yönetimindeki 78 SF 209 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Ferhat Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ferhat Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Ferhat Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.