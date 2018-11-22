Para taşıyan şirket aracını soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şirkette çalışan kamyon sürücülerine ait maaşların ödenmesi için bankadan çekilen 250 bin TL paranın taşındığı aracın önünü kesip soymaya çalışan şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Yanyol Yeniyalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Atalar Mahallesi Aziziye Zaferi Sokak'ta faaliyet gösteren bir lojistik firmasında muhasebeci olarak çalışan Mazlum G. ve Adem G. isimli şahıslar, akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan bir bankadan kamyon sürücülerine ait maaşların ödenmesi için 250 bin TL para çekti. Çektikleri parayla birlikte şirkete ait özel bir araçla şirkete dönmek isteyen Adem G. ve Mazlum G. seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Kendilerini takip eden bir motosikletten inen silahlı bir şahıs ise aracın camını kırarak Mazlum G.'nin elinde bulunan paraları almaya çalıştı. Durumu fark eden Adem G. aracı hareket ettirerek hızla olay yerinden kaçıp Körfez Adliyesi'ne sığındı.

Müştekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı planlayan şahısın firmada saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışan S.B. (26) olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştirilen şahısların ise M.K. (29) F.S (25), A.G. (25), E.Ö. (31) ve H.S. (32) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aynı firmayı soymayı planladıkları tespit edilirken, şahıslardan F.S. farklı bir suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası sebebi ile İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması için polis ekipleri tarafından İstanbul'da 3, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde 1 adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıslardan S.B., A.G., F.S. ve M.K. gözaltına alınırken, H.S.'nin ise kayıplara karıştığı belirlendi. H.S.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen S.B., A.G., M.K. ve E.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan M.K., S.B. ve A.G.'nin tutuklanmasına karar verilirken, E.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin sonrasında serbest bırakıldı.

Firari olan H.S.'nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.