Paramparça olan otomobilden yaralı kurtuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 41 AK 794 Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.