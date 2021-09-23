Parçalara ayrılan tırda sıkışan yaralı sürücüyü 1 saatte kurtardılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda kontrolden çıkan tırın beton bariyerleri parçalayarak orta refüje devrilmesi neticesinde, parçalara ayrılan sürücü kabininde sıkışan sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışması neticesinde sürücüyü yaralı olarak kurtardı.

Kaza 03.50 sıralarında İzmit D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dursun D. (55) idaresindeki sanayi makinaları yüklü 34 ET 4124 plakalı Mercedes marka tır, İzmit D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan tır, orta refüjdeki beton bariyerleri parçalayarak refüje devrildi. Kazanın şiddetiyle devrilen tırın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, parçalara ayrılan çekici bölümünde sıkışan sürücü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından çekici kısmı kesilerek yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşarak ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yola devrilen tır dorsesi sebebiyle ise D100 karayolunda trafik, yaklaşık 2 saat boyunca iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine çağrılan çekiciler ile devrilen dorse ve parçalanan tır çekicisinin kaldırılmasının arından trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.