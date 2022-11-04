Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gölcük ilçesi Körfez Mahallesi Uğursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E isimli vatandaş, 09 AGJ 220 plakalı Fiat marka otomobilini park ettikten sonra evine gitti. Bir süre sonra dumanların geldiğini gören D.E., dışarıya baktığında otomobilinin yandığını gördü. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan D.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.