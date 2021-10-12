İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine, lodosun etkisiyle ağaç düştü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine, lodosun etkisiyle ağaç düştü.


Edinilen bilgiye göre, olay Barbaros Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Y.'ye ait 41 AGA 901 plakalı park halindeki otomobile, lodosun etkisiyle gövdesinden kopan ağacın dalları düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen ağaç parçalarını kaldırdı. Otomobilde ise ciddi bir hasar olmadığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.