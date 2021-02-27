Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay Gebze Muallimköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikameti Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. idaresindeki 34 BHP 993 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonrasında yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı E.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobilin çarptığı muayenesiz ve sigortasız olduğunu tespit eden tırın sürücüsüne ise jandarma ekiplerince cezai kesildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.