Park tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park meselesi sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, E.K. (24) isimli şahıs ile park meselesi sebebiyle tartıştı. Çıkan tartışma sonrasında ismi öğrenilemeyen şahıs, tabancayla E.K.'ye ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan E.K. kanlar içinde yere yığılırken olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.