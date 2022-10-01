İhlas Haber Ajansı

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Parklar artık daha konforlu ve daha güvenli

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Arızlı TOKİ Konutları 1.

ve 2. Ada'da bulunan çocuk oyun parklarının zeminini kauçuk kaplayarak daha güvenli hale getirdi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arızlı TOKİ Konutları 1. ve 2. Ada'da bulunan çocuk oyun parklarında kauçuk yenileme ve genel bakım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından park alanında genel boyama, bakım ve onarım çalışması yapılarak alan şık bir görünüme kavuşturuldu. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti. Çocukların güvenliğini ön planda tutan ekipler, tüm parklarda çalışmalarını sürdürüyor.

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