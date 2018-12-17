Parkların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze'nin parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sonbaharın son günlerinde çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkların bakımlarını gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda İnönü Mahallesi Osman Paşa ve Koca Yusuf Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Şeyh Şamil Parkı, Eskihisar Bayraklı Parkının bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca ekipler, sokak ve caddelerde elektrik direklerine gelen ağaçların budamalarını da gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların aralıksız süreceğini belirttiler.