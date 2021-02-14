Partisi sözünü tutmayınca intihar eden CHP'li meclis üyesinin kürsü konuşması ortaya çıktı

Partisinin bayraklarını asarken geçirdiği kaza neticesinde bir gözünü kaybeden ve CHP yöneticilerinin verdiği iş sözünü tutmaması sonrasında intihar eden CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak'ın ölmeden önce, gözünü kaybettiği olayı anlattığı konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Gençlik Kolları'nda görev alan ve son seçimde partisinden Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi seçilen 28 yaşındaki Tugay Adak, maddi problemlerinin olduğunu söyleyerek 10 Şubat tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda bulunan üst geçitten atladı. Hastaneye kaldırılan Adak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annesi ve kardeşi ile yaşayan ve uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adak'ın cenazesi, Kartepe Kızılcık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaklaşık 7 yıl önce Adak'ın partisinin bayraklarını asarken direkten aşağı düştüğü ve bu sebeple gözünün birini kaybettiği, diğer gözünde ise yüzde 30 görme kaybının olduğu öğrenildi. Adak'a gözünü kaybetmesinin ardından parti yöneticilerinin iş vaadinde bulunduğu, ancak 7 yıldır işe alınmadığı belirtildi.

Adak'ın ölümünün ardından 20'den fazla partili istifa etti

Adak'ın cenaze namazı sırasında ise arkadaşları, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan'a tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrasında CHP'de çok sayıda istifa yaşandı. Yaşanan acı olayın ardından CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar, CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Fatih Harbi, Elif Sert ve Yasin Çakmak ile CHP Kartepe Gençlik Kolları eski Başkanı ve İlçe Yöneticisi Cihan Çakır başta olmak üzere 20'den fazla partili, Adak'ın yalnız bırakıldığını ve bu sebeple öldüğünü söyleyerek partiden istifa ettiklerini duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden partililer ve vatandaşlar Tugay Adak'ı yalnız bırakan parti yöneticilerine tepki gösterdi.

Adak'ın ölmeden önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

Son olarak Adak'ın 2019 yılında gözünü kaybetmesi ile ilgili yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Adak'ın, kürsüde partisi için gözünü kaybettiğini anlattığı konuşmanın görüntüleri, onlarca vatandaş tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Öte yandan, Adak'ın gündem olan konuşmasında ,“2014 yerel seçimlerinde parti bayrağını asarken bir kaza geçirdim ve sağ gözüm şu anda yüzde 100 görmüyor. Bu süreçte birbirimizi karalayarak hiçbir şey olmayacağını söylemek istiyorum. Bizler emekten bahsediyoruz, emekten bahsediyoruz. 2019 seçimlerinden hepimizin birlik olup, bu ülkenin geleceği için savaşmamız gerekiyor. Bizler birleşerek, ‘bizim gençler yılmaz yılmaz' diyerek mücadele etmeliyiz. Ben bu partinin bayrağını astım, bir gözümü kaybettim. Hiç çekinmedim. Genel seçimlerde çıktım, yine astım. Asmaya devam edeceğim. Mücadelemden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim” sözlerine yer veriyor.