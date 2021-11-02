"Party 21. Yüzyılda" resim sergisi sanatseverleri bekliyor

İzmit Belediyesi, Slovak kültüründe "Parta" olarak bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş olan düğün, şenlik ve kutlama başlıklarını günümüze taşıyan "Party 21. Yüzyılda" resim sergisinin açılışını yaptı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Party 21. Yüzyılda" resim sergisi, bugün Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde açıldı. Sergi, dijital sanat tekniklerini içerisinde barındıran, Slovakya'yı en renkli biçimde anlatan 40 eserden oluşuyor. "Party 21. Yüzyılda" resim sergisinin kapıları 30 Kasım tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

Katılanlar

Slovak Cumhuriyeti Kocaeli Fahri Konsolosu Onur Sümer'in desteği ile gerçekleşen serginin açılışına Sümer'in yanı sıra Slovak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Slovak Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Veronika Lombardini, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, serginin küratörü İrem Konukcu ve çok sayıda davetli katıldı.

"Çok mutluyum"

Açılış programında konuşan Slovak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, "Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Buradaki eserler geleneksel Slovak Kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunacak. Eserlerde Slovakya'nın her bölgesine ait farklı desenler var. Slovakya kültürünün bir parçasının burada sergilenecek olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.