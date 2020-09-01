İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paşa Caddesini yeni görünümüyle trafiğe açıldı

İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanarak yenilenen Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi, araç trafiğine açıldı.


İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi'nin deforme olan ve araç sürücüleri için sıkıntı oluşturan yolu baştan sona yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile 700 metre uzunluğundaki yola bin 400 ton asfalt serilerek yenilendi. Çalışmaların başladığı andan itibaren araç trafiğine kapalı olan Paşa Caddesi, 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan asfalt yenileme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Mahalle sakinleri ve sürücüler, çalışma için belediye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.