Pastacılık kursunda eğitimler başladı

Başiskele Belediyesi'nin iş garantili meslek edindirme kursları devam ediyor. Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan pastacılık kursunda geleceğin pasta şefleri, uzman eğitmen eşliğinde eğitimler almaya başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla eğitimlerine yeni başlayan kursta mülakatlar neticesinde seçilen 12 kursiyer, ilk eğitimlerini almaya başladı. Fırın ve pastane sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla açılan pastacılık kursunun kursiyerleri, 94 gün boyunca 750 saatlik eğitimden geçecek.