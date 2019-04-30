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Patenci gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolculuğu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede seyir halinde olan ticari bir araca tutunan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede seyir halinde olan ticari bir araca tutunan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Canlarını hiçe sayan gençlerin trafikteki ölüm oyunu yürekleri ağızlara getirdi.


Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon mevki'inde seyir halinde olan ticari bir aracın yanlarına ve arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan patenci 3 genç yürekleri ağızlara getirdi. Trafiğin yoğun olduğu caddede seyir halindeki diğer bir araçtan cep telefonuyla çekilen görüntülerde; patenci gençlerin canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürmeleri yansıdı.

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