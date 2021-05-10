Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu

Gencin tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler ise şaşkınlıkla o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Olay Derince ilçesi D-100 karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patenle gezen bir genç, daha hızlı yolculuk yapabilmek tehlikeli bir yöntem seçerek seyir halindeki kamyonun arkasına tutundu. Kamyonun arkasına tutunarak D-100 karayolunda ilerleyen genç, ölüme davetiye çıkardı. Hem kendisini hem trafiği tehlikeye sokan o genç karayolunda başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülendi.