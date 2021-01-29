İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar artıkları hayvanlara yem oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sebze meyve halinde oluşan pazar artıklarını toplayarak, doğada yaşayan hayvanlara yem yapıyor.


Zabıta ekiplerince toplanan ve düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları, daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları pazar artıklarını samanla harmanlayarak, belirledikleri bölgelerdeki yerlere bırakılıyor. Ekipler, belediyeden aldığı 400 kilo pazar artığına 200 kilo saman ve 200 kilo besi yemi ekleyerek, Kartepe İlçesi Suadiye Tabiat Parkında belirlenen bölgelere bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.