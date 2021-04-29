Pazar fiyatlarına kısıtlama artışı

Kocaeli'de 17 günlük tam kapanmaya saatler kala kent genelinde kurulan semt pazarlarında alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar tezgahlar arasında adım atacak yer bırakmadı. Tam kapanma öncesi çıktıkları pazar alışverişinde fiyatların yükseldiği gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde Türkiye genelinde olduğu gibi, Kocaeli'de de hareketlilik yaşandı. 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar semt pazarlarında ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. İzmit ilçesindeki kapalı semt pazarı da hınç hınca doldu. Maskelerin takıldığı pazarda, kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına zaman zaman dikkat edilemedi. Kısıtlamaya saatler kala semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar ise yükselen fiyatları görünce tepki gösterdi. Meyve ve sebzelere 2-3 TL arasında zam geldiğini gören vatandaşlar, tezgah tezgah dolaşarak uygun ürün aradı.

"Şimdiden bayram ikramiyemiz gitti"

Sebze, meyve alışverişi için perşembe pazarını tercih eden Yasemin Başar, "Çok kalabalık, adım atacak yer yok. Pazarları arka arkaya 1 hafta boyunca kursaydılar daha iyi olurdu. O kadar riskli bir ortamda alışveriş yapıyoruz ki. Fiyatlar da fahiş artmış. Marketten alışveriş yapsak daha karlı çıkacağız. O kadar arttırmışlar ki fiyatları, salatalık 8,10 TL'den satılıyor. Emekli olarak zor durumdayız. Şimdiden bayram ikramiyemiz gitti. Fiyatları kontrol etseydiler bayrama daha mutlu girerdik. Kapatılması herkes için iyi. İnsanların sağlığına kavuşması lazım. Kısıtlamalardan memnunuz, hastanelerin yükü azalsın. Doktor annesi olarak, gerçekten bunu istiyorum. Doktorlar zor durumda" dedi.

"Kapanacaksa hepsi kapansın"

Kısıtlama semt pazarlarının kapalı olmaması gerektiğini belirten pazarcı esnafı Hasan Demirkıran ise "Eğer bu 17 gün kısıtlama korona virüsü bitecekse hepimiz istiyoruz. Ama gel gelelim bizim için kötü oldu. 17 günlük kısıtlamada pazarlar kapalı, marketler açık. Kapanacaksa hepsi kapansın. Bizdeki sorun ve sıkıntı bu. Sadece neden pazarlar kapanıyor?" diye konuştu.

Kısıtlama öncesi artan fiyatlara şaşırdılar

Fiyatlar da artış olduğunu da söyleyen Demirkıran, bunun vatandaşın yoğun talebinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.