Pazar yerinde kontroller sürüyor

Kapalı ve semt pazarlarında hassas terazi bulunduğunu da hatırlatan Zabıta yetkilileri; “Vatandaşlar aldıkları ürünü hassas terazide tartabilir. Alınan ürünün ağırlığında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşan vatandaşlarımız pazarlarda görevli olan arkadaşlarımıza danışabilirler. Hassas teraziler sayesinde hem müşterinin hem de pazar esnafının içi rahat oluyor” dediler.