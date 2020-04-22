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Pazar yerlerine maske ve eldivenler için atık kutusu

Gebze Belediyesi tarafından semt pazarı azar giriş ve çıkışlarına vatandaşların maske ve eldivenlerine atmaları için kişisel hijyen atık kutuları yerleştirildi.


Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi tarafından pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına vatandaşların maske ve eldivenlerine atmaları için tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanması gerektiği doğrultusunda. Böylesine hassas bir dönemde vatandaşların daha dikkatli olması gerekli. Evimizde sağlıklı kalalım ve kişisel hijyen atıklarımızı kesinlikle iki kat poşete koyarak çöp toplama saatine yakın çıkaralım” ifadelerini kullandı.

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