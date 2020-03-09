İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazarcı esnafının çağrısı Başkan Hürriyet'i harekete geçirdi

Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda yaşanan eksiklikler karşısında pazarcı esnafının İzmit Belediyesi’ne çağrıyla Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet harekete geçti.

Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda yaşanan eksiklikler karşısında pazarcı esnafının İzmit Belediyesi'ne çağrıyla Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet harekete geçti.


Perşembe ve Cumartesi günleri Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'na kurulan pazarlara İzmit halkı yoğun talep gösteriyor. Bu yoğun talebin beraberinde kapalı pazar alanındaki eksiklikler için pazarcı esnafı Şaban Sarıkan, kapalı pazar alanında bulunan mazgalların kırık olduğunu ve pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar için büyük tehlike oluşturduğunu ifade ederek İzmit Belediyesinden destek istedi. Bunun üzerine Başkan Hürriyet harekete geçti. İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalar sonucunda gerekli onarım ve tamir işlemini tamamlayarak, pazar yeri güvenli haliyle vatandaş ve esnafın kullanımına sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.