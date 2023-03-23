Pazarcık'a 30 konteynerden oluşacak ‘Kocaeli Çarşısı' yapılıyor

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 30 konteynerden oluşacak ‘Kocaeli Çarşısı' yapılıyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Pazarcık'ta kurulacak olan Kocaeli Çarşısı'ndaki çalışmaları inceledi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da yer aldığı incelemeler sonrasında Başkan Söğüt kısa da bir açıklama yaptı.

“30 konteynerden oluşacak”

Pazarcık'ın depremin merkez üstü konumunda olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Kocaeli'nden üç belediye olarak; Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyesi burada ilk günden bu yana çalışma yürütüyoruz. Depremde hasar gören dükkanlar ve iş yerleri ile alakalı da kuracağımız 30 konteynerden oluşan Kocaeli Çarşısı'nda çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Çarşısı içerisindeki konteynerlerde bölgemizde esnaflık yapan vatandaşlarımız iş yeri olarak çalışmalarını sürdürecek. Üç belediye ve bölgede bulunan Valimiz Seddar Yavuz ile birlikte buradaki vatandaşlarımızın alışverişlerini yapabileceği ortamı birlikte sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.