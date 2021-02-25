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Pazarda satılan sahte deterjanlara el konuldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 200 adet temizlik ve hijyen maddesine el koydu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 200 adet temizlik ve hijyen maddesine el koydu.


Darıca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Osmangazi Mahallesi Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimde yaklaşık 200 adet sahte temizlik ve maddesi ele geçirildi Pazarda kaçak olarak satış yapanlar zabıtayı görünce kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ele geçirilen sahte temizlik ürünlerinin imha edildiği belirtildi.

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