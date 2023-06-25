Pedallar İzmit'in kurtuluşu için çevrildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta bisiklet tutkunları İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü için pedal çevirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her hafta düzenlediği bisiklet gezileri ile bisiklet tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Her pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta İzmit'in kurtuluşu için pedal çevrildi. Yahya Kaptan Mahallesi'nden hareket eden sporcular, Atatürk Anıtında sona eren rotayı takip etti.

Tura katılan vatandaşlar bisiklet turu başlamadan önce ve sonra üzerinde "İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı kutlu olsun" yazılı pankart açarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmit Belediyesinin bisiklet turu organizasyonları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.