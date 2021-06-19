Pehlevan: "İşçilerimizi 1 hafta içerisinde aşılamayı amaçlıyoruz"

Dr. Yüksel Pehlevan, "Organize sanayi kapsamında hizmet veren kuruluşlardaki işçilerimizin tümünü 1 hafta içerisinde aşılamayı amaçlıyor ve çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, aşılama çalışmalarını değerlendirmek ve korona virüsle mücadeleyi sahada gözlemlemek amacıyla organize sanayi bölgeleri ile fabrikaları ziyaret etti. Pehlevan'ın ilk durağı Gebze ilçesinde yer alan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi oldu. Organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan fabrika ve işletmelerde görevli çalışanların Covid-19 aşılama uygulamalarını yerinde gözlemleyen Yüksel Pehlevan, daha sonra Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasını ziyaret etti.

"1 hafta içerisinde aşılamayı amaçlıyoruz"

Ziyaret programlarının ardından açıklamalarda bulunan Op. Dr. Yüksel Pehlevan, organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşların, yerinde aşı uygulamalarına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Pehlevan, "İşçi kardeşlerimiz sorumluluk bilinciyle hareket ederek hızla aşılarını oluyor ve üzerlerinde düşen vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor. İlimizdeki aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığımız ve valiliğimizin öncülüğünde titizlikle sürdürülüyor. Kocaeli'de organize sanayi kapsamında hizmet veren kuruluşlardaki işçilerimizin tümünü 1 hafta içerisinde aşılamayı amaçlıyor ve çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Korona virüse karşı elimizdeki en büyük silah aşı. Bu nedenle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı Covid-19 aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi.