Personele "empatik iletişim" eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli ve yaşlı hizmetleri çalışanları için "İnsan İlişkilerinde Empatik İletişim Eğitimi" konulu program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda iki oturum şeklinde düzenlenen eğitimler, İç Eğitmen Sema Aytimur tarafından verildi. Etkinliğe Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram'ın yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan personel katıldı. Programda konuşan daire başkanı Bayram, "Kamu çalışanları olarak hem maddi hem manevi kazancı olan bir görev yapıyoruz. Tek yapmamız gereken kent halkının daha mutlu olması için çabalamak. Bunu gerçekleştirdiğimizde elde ettiğimiz mutluluk başka hiçbir şeyde bulunmuyor. Kocaelililerin mutlu olması için elimizden ne geliyorsa yapalım" dedi.

KO-MEK usta öğreticisi Sema Aytimur ise vatandaşlarla iletişim kurulurken mutlaka empati yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Etkili iletişim kurmanın yöntemlerini anlatan Aytimur, "Kendimizi ilgilendiğimiz insanların yerine koyarak hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, bugün verdiğimiz hizmeti bizler de yarın alabiliriz" şeklinde konuştu.