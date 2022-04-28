Pide almak için girdiği kuyrukta 68 yaşındaki Kıbrıs gazisini acımadan dövdüler

Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi, pide almak için girdiği fırında 3 genç tarafından saldırıya uğradı. Yaşlı adam, ameliyat edildi.

Olay, 24 Nisan Pazar günü Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al evine gelen misafirlerine pide ve kuru pasta almak için fırına girdi. Siparişini veren Al, müşterilerden birinin “Amca, üzerimize çıkıyorsun” tepkisiyle karşılaştı. Yaşlı adam gazi olduğunu söylemesine rağmen, tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan Abdullah Al, hastaneye kaldırıldı. Bağırsağında bir delik ve üç yırtık olduğu tespit edilen Kıbrıs gazisine kolostomi uygulandı. Saldırgan 3 şahsın ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği, savcılıktaki ifadeleri alındıktan sonra ise serbest bırakıldıkları öğrenildi.

“'Amca üzerimize çıkıyorsun' dediler”

Olayı anlatan Abdullah Al, “Misafirler geleceği için fırına pide almaya gittim. Fırında millet kuyruktaydı. Ben de 2 dakika önce almıştım ama yetmeyeceği için tekrar girdim. Kuru pasta da almak istedim. O arada bir kişi, ‘Amca üzerimize çıkıyorsun' gibi şeyler söyledi. ‘Yok oğlum, evde misafirler bekliyor bir pide alacağım, aradan sıyrılayım' dedim. ‘Ya ekmeklerimi dökeceksin' deyip dışarıdaki arabaya doğru gitti. Kalabalık gelmişler oraya. Arabanın içerisinden bir tanesi indi bana doğru tekme atmaya başladı. Millet de ayırmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Al, “Hastaneye geldiğimiz zaman bağırsakların yıprandığı, ezildiği ortaya çıktı. Üç tane bağırsağın ezik, bir tanesinin yırtık, delik olduğu ve acil ameliyat gerektiği söylendi. Acilen de ameliyata soktular beni. Karnımı kestiler, 5-6 tane dikiş var. Kolonoskopi için delik açıp dışkıyı başka bir yere, torbanın içine aldılar” dedi.