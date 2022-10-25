Pınar Caddesi konfor kazanıyor

Kanalizasyon altyapısı yenilenen, doğal gaz ve fiber internet çalışmaları tamamlanan, elektrik hatları yer altına alınarak modern aydınlatma direkleriyle ışıl ışıl hale getirilen Başiskele Pınar Caddesi'nde, asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Başiskele'de altyapısı yenilenen sokak ve caddeler boydan boya yeniden asfaltlanıyor. Bu çerçevede ekipler, ilçenin en işlek caddelerinden Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları için hazırlıklar başladı. Belediye ekipleri, Mahmut Çavuş Caddesi'nden itibaren yolu trafiğe kapatarak yaklaşık 800 metrelik Pınar Caddesi'nde uzun ömürlü asfalt serimi öncesinde trimer çalışması gerçekleştiriyor.

Kanalizasyon altyapısı yenilenen, doğal gaz ve fiber internet çalışmaları tamamlanan ve elektrik hatları yer altına alınarak modern aydınlatma direkleriyle ışıl ışıl hale getirilen Pınar Caddesi'nde asfalt çalışmaları da tamamlandığında kentin en prestijli ve konforlu caddelerinden birisi olacak.

Kentin birçok noktasında asfaltlama, parke kilit taşı ile yol yapım işlerini sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi ve Turan Sokak'ın da yeniden boydan boya asfaltlanması için hazırlık yapıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Pınar Caddesi'nde bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Özlü, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.