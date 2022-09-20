Pinhani ve Sofi Tukker eylül de Küçükçiftlik Park'ta

Yaz süresince Dany Brillant ve Halsey başta olmak üzere yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturan Biletinial, eylül ayı konser maratonu çerçevesinde gençlerin en sevdiği gruplarından biri olan Pinhani ve çıkardığı hitlerle dans pistlerinin adeta tozunu attıran New York çıkışlı jungle pop ikilisi Sofi Tukker'ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, kültür sanat hayatını zenginleştirmeyi amacıyla birbirinden değerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Eylül ayında dünyaca ünlü yıldız Halsey başta olmak üzere yıldız isimlerin konserleriyle eşsiz anlar yaşatan Biletinial, eylül programına gençlerin en beğendiği gruplar arasında yer alan Pinhani ve New York çıkışlı jungle pop ikilisi Sofi Tukker konserleriyle devam ediyor.

Kurulduğu 2004 yılından beri sayısız hit şarkı çıkaran ve özellikle "Dünyadan Uzak" teklisiyle gençlerin en beğendiği gruplar arasında yer alan Pinhani, 23 Eylül Cuma günü İstanbul Küçükçiftlik Park'ta bütün albümlerinden en sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. İlk albümü 'İnandığın Masallar' ile 2006 yılında müzik dünyasında adını duyuran ve o günden bu yana ‘Bilir O Beni', ‘Dön Bak Dünyaya', ‘Ne Güzel Güldün', ‘Hele Bi Gel' ve ‘Sevmekten Usanmam' gibi pek çok sevilen şarkıya imza atan Pinhani, aradan geçen 13 yıl içinde 6 albüm kaydetti. Pinhani şarkılarının yazarı Sinan Kaynakcı'ya bas gitarda Selim Aydın, davulda Hami Ünlü, gitarda Eray Polat eşlik ediyor.

Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern'in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, çıktıkları 'The Wet Tennis' turnesi çerçevesinde, 30 Eylül Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta dinleyenleri dans ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Drinkee, Batshit gibi uluslararası hitlere imza atan ve 2017'de Grammy'e aday gösterilen ikili, son olarak Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri 'Forgive Me'yle dikkatleri üzerine çekti. 90'ların house müziğinden ilham alan, jungle pop türünde uluslararası hitlere imza atan Sofi Tukker öncesinde, ünlü Türk DJ ve prodüktör Deeperise, Fulya ve Firuze Görmüşoğlu kardeşlerden kurulu Dj Sisters ve Power Fm DJ'leri sahnede olacak.