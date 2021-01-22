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'Pişmaniye' ve 'Simit' yeni yuvalarında

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sahiplendiği ’Pişmaniye’ ve ’Simit’ isimli yavru köpekler, yeni yuvalarına kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sahiplendiği 'Pişmaniye' ve 'Simit' isimli yavru köpekler, yeni yuvalarına kavuştu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta sonu yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemişti. İzmit Umuttepe bölgesinde çok sayıda hayvana mama ve su veren Başkan Büyükakın, iki tane yavru de köpeği sahiplendi. Büyükakın, 'Pişmaniye' ve 'Simit' ismi verilen köpekleri, yeni yuvalarına kavuşturdu.


Köpeklerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, sahiplenmenin önemine değinerek, evlerinin veya sokaklarının belli bölgelerine mama ile su koymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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