İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İzmit’in sembolü pişmaniye için yaptığı meydanda çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İzmit'in sembolü pişmaniye için yaptığı meydanda çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İzmit'in sembolü niteliğindeki pişmaniye için kentin merkezine inşa ettiği Pişmaniyeciler Meydanında çalışmalar sürüyor. Meydanda 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen İzmit Halkevi mevkiinde bulunan eski balıkçıların bulunduğu alanda inşa edilen İzmit Pişmaniyeciler Meydanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2 bin 950 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Pişmaniyeciler Meydanı ile İzmit yeni ve modern bir meydana kavuşmuş olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan meydandaki dükkanların dış camekanları ve asma tavanları yapılıyor. 2 bin 950 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Pişmaniyeciler Meydanı'nın taş zemin örme işleri devam ediyor. Granit taş zemin işlerinin yüzde 70'i tamamlandı. Meydanda yer alacak ağaçların dikimi yapıldı. Çimlendirme işleri devam ediyor. Meydan içerisinde yer alacak büfenin kaba inşaatı da tamamlandı. Ayrıca meydana görsel güzellik katacak aydınlatma direklerinin montajı yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.