Piyanosuyla dünyayı geziyor

Vatandaşlar sokak ortasında piyano çalan müzisyeni hayranlıkla izledi.

Kilolarca ağır piyanosuyla 7 yıldır dünyayı gezen Alman müzisyen Thelonious Herrmann, sokak ve caddelerde piyano çalarak vatandaşlara piyano resitali sunuyor. 32 farklı ülkede piyano çalan Alman Müzisyenin son durağı Kocaeli'nin İzmit ilçesi oldu. Alman müzisyeni vatandaşlar hayranlıkla izledi.

“İnsanlarla için güzel anlar oluşturmaya çalışıyorum”

Beş yaşından beri piyano çalan Thelonious Herrmann, “Almanya'nın Köln şehrinde müzik eğitimi aldım. Boş zamanlarımda piyanomu alıp dünyayı geziyorum. Şimdiye kadar 32 ülkeyi gezdim. Avrupa'nın neredeyse her yerine gittim, bu yıl da Fas'ta ve Türkiye'deyim. İnsanlarla güzel anlar oluşturmaya çalışıyorum. Bu bazen stresli ve kalabalık olabiliyor bazen de ortam çok güzel oluyor ve insanlar rahatlayıp müziğin tadını çıkartıyor. İşte o an benim için çok büyüleyici. İnsanların modunu yükseltmeye çalışıyorum. Avrupa'nın neredeyse her yerini dolaştım sonra da Fas'a ve Türkiye'ye geldim” diye konuştu.

"Türkiye'ye bayıldım"

7 yıldır sokaklarda piyano çaldığını belirten Herrmann, “Piyanom biraz ağır ama piyanoyu istediğim zaman koyup geri alabileceğim bir karavanım var. Yani enstrümanlarımı rahatça taşıyabiliyorum. Üç ya da dört haftadır Türkiye'deyim. İstanbul'a İzmir'e Çeşme'ye, Antalya'ya ve Kapadokya'ya gittim. Şimdi de Bulgaristan ve Romanya'ya gideceğim. Kocaeli benim Türkiye'deki son durağım. Türkiye'ye bayıldım, harikaydı insanları da çok iyi. Bazen polislerle sorun yaşıyorum ama bu Avrupa'da ve Almanya'da da yaşanan bir durum. İnsanlar beni oldukça sıcak karşılıyor. Sanırım bu iş Türkiye'de çok sık görülen bir şey değil nadir bir durum ve insanlar oldukça ilgili ve sıcakkanlı yaklaşıyor” şeklinde konuştu.