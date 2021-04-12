Piyasaya kaçak sigara sürenlere jandarmadan darbe

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda dolu makaron ve 10 kilo 500 gram kaçak tütün ile ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içime hazır makaron sigarası hazırlayarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında makaronların hazırlandığı belirlenen İzmit ve Kartepe ilçelerindeki adreslere baskın düzenlendi. Baskında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 24 bin adet içi dolu makaron, 26 bin 800 adet içi boş makaron, 10 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 6 paket kaçak nargile tütünü ve 56 adet sahte bandrol ile yakalanan Y.B ve E.B adlı iki kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.