İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde A.Y. isimli bir şahsın piyasaya sahte para süreceği ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonrasında ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 10 adet 200 TL, 32 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL'lik banknot olmak üzere toplam 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.