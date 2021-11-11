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Piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu

Kocaeli’de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde jandarma ekipleri ve narkotik köpeği ile yapılan operasyonda, zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde jandarma ekipleri ve narkotik köpeği ile yapılan operasyonda, zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde yaşayan A.S.'nin (47) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesinde bulunan evine jandarma narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüphelinin odasında ve bahçesinde zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar, 6 adet kenevir ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan A.S., Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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