PKK/KCK şüphelisi 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen şafak operasyonu sonucu yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.