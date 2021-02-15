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PKK/KCK şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen şafak operasyonu sonucu yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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