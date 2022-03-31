İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli ve İstanbul illerinde PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları tespit edilen 5 kişi için Kocaeli İl Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, 4 kişi İstanbul'da, 1 kişi ise Kocaeli'nde olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.