Polis baskınında binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ve sigara yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit'te bir depoda yapılan aramada, 24 bin 600 gümrük kaçağı makaron, 3 kompresör, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kurutma makinesi, 10 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.