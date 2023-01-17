İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ekipleri öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için sahada

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için 136 şahıs, 42 araç, 5 park, 5 okul ve çevresi kontrol edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için 136 şahıs, 42 araç, 5 park, 5 okul ve çevresi kontrol edildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için çalışma gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince Kartepe ilçesinde, “Güvenli Okul Uygulaması” denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 okul ve çevresi, 136 şahıs, 42 araç, 5 park kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ise yakalandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.