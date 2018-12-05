Polis ekiplerinden İzmit genelinde huzur uygulaması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri okul çevreleri, internet kafeler ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda narkotik köpeğinin de katılımıyla “Huzurlu Parklar ve Okul Önleri” uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okul önleri ve çevresindeki elektronik oyun salonları, halkın yoğun olarak kullandığı ailelerin çocukları vakit geçirdiği park ve sahil çevrelerinde huzurun sağlanması amacıyla “Huzurlu Parklar ve Okul Önleri” uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollere İzmit İlçe Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Yeni Cuma Parkı, İzmit Endüstri Meslek Lisesi, Kültür Tepesi, Kocaeli Devlet Hastanesi bölgesinde durdurulan şahısların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Uygulamada narkotik köpeği Boby'in de katılımı ile durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Vatandaşların huzuru için uygulamaların kararlılıkla devam ettirileceği öğrenildi.