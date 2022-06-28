İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavan, uyuşturucu deposu çıktı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından karavanda yapılan aramada, aracın mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 200 bin uyuşturucu hap ve 20 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından karavanda yapılan aramada, aracın mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 200 bin uyuşturucu hap ve 20 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri karavanda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği ile birlikte karavanda detaylı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda, aracın


mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 67 kilogram 434 gram gelen 200 bin ecstasy hap, 20 kilogram 540 gram takoz esrar ve bir paket kenevir tohumu ele geçirildi. Olaya ilişkin O.P. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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