Polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları otomobilde 38 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Barlar Sokağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, içindeki şahıslardan şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 38 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan T.G. ve H.E.Ç. gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahısların uyuşturucu ticareti yapmak ve benzer suçlardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.