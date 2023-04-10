Polis haftasında şehitler de unutulmadı, emniyet müdürü tek tek mezarlarına karanfil bıraktı

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Yıl Dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Kocaeli'de şehit mezarlığında program düzenlendi. İl emniyet müdürü tek tek mezarları gezerek her birine karanfil bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Yıl Dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Kocaeli'de şehitler de unutulmadı. İzmit Bağçeşme'de bulunan Polis Şehitliği'nde program düzenlendi. Programda İl Emniyet Müdürü Faruk Karaaslan tek tek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleri, yakınları ve teşkilat mensupları da programda yer aldı.

Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edilmesinin ardından program son buldu.