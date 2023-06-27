Polis kaçan motosikletlinin peşine düştü: İki taraf da motosikletten düşerek yaralandı

Kocaeli'de polis ekipleri ile kaçan motosikletli genç arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında hem genç hem de 1 polis memuru motosikletlerinden düşerek yaralandı.

Olay, Başiskele Ovacık Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan motosikletli bir genç Kandıra sapağında motosikletli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri de motosikletle gencin peşinden gitti. Bir süre sonra yol üzerinde hem genç hem de polis motosikletlerinden düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hafif şekilde yaralandığı tespit edilen 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.