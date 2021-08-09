Polis ve belediye ekipleri ormanları temizliyor

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan orman yangınları sonrasında Kocaeli Valiliği tarafından ormanlara girişler yasaklandı. Alınan bu karar sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla ilçe genelinde ormanlık alanlarda mıntıka temizliği sürdürülüyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ormanlık alanlarda denetim ve mıntıka çalışmalarına devam ediyor. Ekipler özellikle ormanlık alanlarda şişe, cam, yangına sebep verecek her türlü atıkları temizliyorlar.

Ormanlık alanlarda atılan şişeler, cam kırıkları yaşanabilecek orman yangınlarına sebebiyet olmaması için ekipler tarafından toplandı. Mustafa Kocaman, "Ülkemizin bir çok noktasında ciğerlerimiz yandı. İlçemiz genelinde ormanlık alanlarımız 7/24 devletimizin bütün kurumlarıyla işbirliği içerisinde kontrol edilmektedir. Ormanlarımıza en iyi şekilde koruyalım, onlara hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.