Polisin operasyon düzenlediği evin salonundan 42 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda evin salon kısmında 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri evlerinde barından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 42 kişilik göçmen grubunun bir evde barındığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda evin bir odasında 42 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısları evlerinde barındıran S.A., N.A.ve J.F. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen 3 şüpheli tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.