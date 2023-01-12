Polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince bugün yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bugün yürüttükleri çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 31,80 gram metamfetamin, 1,40 gram tütünle karışık esrar, hassas terazi, tabanca, 26 fişek ve şeffaf poşet parçaları ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 7 şüpheliden 3'ü hakkında işlem yapılarak, serbest bırakıldı. E.Ö., Ç.D., S.D. ve M.R.S. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.