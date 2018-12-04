Polisler “Gözün Arkada Kalmasın” dedi, ödüller havada uçtu

Kocaeli'nde polis-vatandaş dayanışmasını arttırmak amacıyla hayata geçirilen Gözün Arkada Kalmasın projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen yarışmaların ödül töreni gerçekleşti. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Deniz, Emniyet Müdür Yardımcıları Kaan Yıkılmaz, Tayfun Algül, Ercan Tarran, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve Kocaeli Polis Eşleri Derneği Başkanı Aliye Denizci katıldı.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

İlk olarak Orta ve Lise öğrencileri arasında yapılan “Vatan Sevgisi” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında resim kategorisinde Eymen Gültepe 1'inci, Zehra Sarıyurt 2'inci, Zeynep Hilal Yıldırım ise 3'üncü oldu. Şiir kategorisinde ise birinciliği Elif Uzun üstlenirken, Merve Yılmaz ikinci, Beyza Boz ise üçüncü oldu. Öğrencilerin yarıştığı son kategori olan kompozisyon yarışmasında Feyza Bezgin birinciliği, Burhan Faruk Aslan ikinciliği, Mete Yazıksız üçüncülüğü kazandı. Kategorilerin dışında öğrencilerden Defne Demirci mansiyon ödülüne layık görüldü.

Başarılı polisler de ödüllendirildi

Başarı Değerlendirme Kurulu tarafından 2018 yılı boyunca yapılan değerlendirmelerde il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında ve şüpheli şahısların yakalanmasında başarılı çalışmalarda bulunan polis memurlarına takdir belgesi verildi. Takdir belgesi almaya hak kazanan Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Sezgin Ayhan ve İlyas Konuk, Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Aydın ve Metin Gürel, Kartepe ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Yakup Sabancı ve Cemil Sarı ödüllerini Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Deniz ve Emniyet Müdürü Yardımcısı Kaan Yıkılmaz'ın elinden aldılar.

Yunus timleri sertifikalarını aldı

Ayrıca proje kapsamında 27 Ekim - 16 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan 19 polis memuruna sertifikaları takdim edildi. Ödül töreni fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.