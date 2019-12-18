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Polislere ‘aile içi şiddetle mücadele' eğitimi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında polis memurlarına eğitim verdi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aile ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Tüm polis memurlarının ‘aile içi şiddetle mücadele' eğitimi almasının hedeflendiği proje kapsamda ilçeler 4 farklı gruba ayrıldı. Bugüne kadar 188 polis memurunun bilgilendirildiği eğitimler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam etti. Eğitimde komiser yardımcısı Tufan Pelek ve polis memuru Ahmet Efendioğlu tarafından polis memurlarına önemli bilgiler aktarıldı. Eğitime katılan polis memurlarının soruları da cevaplandırıldı.


Öte yandan, 2. dönem eğitimleri kapsamında Gebze, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde görevli personel planlaması doğrultusunda eğitime başlanarak 13 Mart 2020 tarihine kadar polis merkezi amirliklerinde görevli tüm polis memurlarının eğitim alması hedefleniyor.

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